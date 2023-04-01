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Украинских заключенных принудительно вывезли в Россию, их задержали сразу после освобождения, - NYT

1 апреля, 2023 суббота
09:57
война с Россией

Группу украинских заключенных с временно оккупированных территорий принудительно вывезли в Россию: они были задержаны в РФ за нарушение миграционного законодательства

Об этом пишут The New York Times.

Журналисты пообщались с украинскими заключенными, которым удалось выйти из российских тюрем с помощью волонтерской организации. Ранее заключенных из Херсона и области, когда территории находились под контролем российских войск, вывезли в РФ и временно оккупированный Крым отбывать остаток срока.

Отмечается, что многие из них были сразу же заключены после своего выхода за нарушение миграционного законодательства: им выписали штрафы, позже их отправили в депортационные центры.

"Нас встретили криками, избиениями, унижениями", - рассказал 47-летний Александр Федоренко, отбывавший срок в Херсоне за кражи, описывая прибытие в подконтрольную Россию тюрьму. "Лицом к земле, не смотри, не говори, и дует, дует, дует".

Бывшие заключенные утвердили, что в российских и крымских тюрьмах их избивали, также были предложения оформить гражданство РФ, однако большинство отказалось. Также, по их показаниям, в тюрьмах находились вербовщики ЧВК "Вагнер", но они не проявили интереса к украинским гражданам. Позже заключенных вывозили все дальше в тюрьмы вглубь Российской Федерации.

Журналисты отметили, что ни один российский чиновник публично не признал передачу херсонских пленных России, ведь это возможно нарушение международного права, которое запрещает принудительный вывоз людей из оккупированной зоны. Чиновники российской пенитенциарной системы и национальной полиции не ответили на запросы комментариев.

В целом, оценивается, что российские силы принудительно вывезли около 3500 заключенных граждан Украины, в том числе 2500 из Херсона, когда РФ отступала с оккупированных территорий в прошлом году.

  • Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что около 40% тех, кого удерживает Россия в заложниках – гражданские люди, среди них также есть дети.
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воєнні злочини Росії
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