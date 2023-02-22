Украинских войск достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию, — Наев о возможности наступления на Киев
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что у россиян нет достаточных ресурсов для наступления на Киев и что украинская армия готова к стабилизации ситуации
Об этом он рассказал Укринформу .
Наев также подчеркнул, что если Россия будет наращивать свои войска на территории Беларуси, Украина будет также увеличивать количество военных.
"По состоянию на данный момент количество наших войск достаточное для того, чтобы вести стабилизационные действия, если это потребуется. Если противник будет увеличивать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально увеличим свое количество. И эта работа будет проводиться постоянно для того, чтобы уравнять наши силы", - отметил командующий.
Журналисты также поинтересовались, хватит ли у врага ресурсов для наступления на трех направлениях.
"В настоящее время на нашем направлении таких ресурсов у них нет. Я имею в виду всю северную операционную зону", - подчеркнул Наев.
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