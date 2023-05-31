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Украинских воинов будут отправлять на лечение за границу по упрощенной процедуре

31 мая, 2023 среда
15:50
Здоровье

Кабинет Министров принял упрощенный механизм направления украинских военнослужащих на лечение за границу

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

"Отныне медучреждение будет самостоятельно формировать заключение о необходимости направления военного на лечение за границу и направлять пакет документов в соответствующий государственный орган Сил безопасности и обороны", - пишут в пресс-службе.

Заключение будет приниматься без консилиума военно-медицинского учреждения.

Таким образом, правительство существенно сократило бюрократические процедуры для наших защитников и защитниц.

Согласно постановлению для лечения за границей необходимы такие документы:

  • согласие военного или его законного представителя;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств;
  • выписка из медкарты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной МОЗ;
  • заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Что известно о лечении военных

Верховная Рада Украины на заседании 2 мая одобрила законы об упрощении оборота документов и лечения военных .

Для всех военных госпиталей до конца мая заработает запись в электронную очередь на военно-врачебную комиссию.

5 мая проект запустили в тестовом режиме в тех городах, где ВЛК проходит больше всего людей: в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и Одессе.

18 апреля Кабмин постановил создать внештатные военно-врачебные комиссии на базе гражданских медицинских учреждений по Программе медгарантий.

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