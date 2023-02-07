Украинских военных в Литве подготовили для работы с зенитными установками L-70
Украинские инструкторы в течение двух последних недель проходили обучение в Литве, чтобы овладеть навыками работы с зенитными установками L-70
Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Последняя военная поддержка Литвы для Украины - это несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Последние две недели украинские инструкторы в Литве принимали участие в обучении эксплуатации этих пушек", - написал он.
"По возвращении в Украину они будут учить еще больше украинских операторов", - добавил глава литовского оборонного ведомства.
- В конце января в Литве завершила обучение группа украинских минометчиков.
- 19 января стало известно, что Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mи-8.
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