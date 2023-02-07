Об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Последняя военная поддержка Литвы для Украины - это несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Последние две недели украинские инструкторы в Литве принимали участие в обучении эксплуатации этих пушек", - написал он.

"По возвращении в Украину они будут учить еще больше украинских операторов", - добавил глава литовского оборонного ведомства.