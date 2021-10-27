Украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований, - в WADA отреагировали на нарушение допинговых правил

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Игоря Жданова.



По его словам, отставка руководства НАДЦа вряд ли сможет погасить скандал



"Скорее всего, WADA начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦУ вряд ли сможет погасить этот скандал. Украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже", - написал член совета учредителей WADA Игорь Жданов.



Жданов также дал совет Министерству молодежи и спорта Украины.



"Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.

WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАЦа возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.



Руководство НАДЦУ уже подало в отставку.