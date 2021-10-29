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Украинских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде-2022 из-за нарушения допинговых правил

29 октября, 2021 пятница
15:40
Спорт Олимпиада-2022

Бывший заместитель министра спорта Украины и экс-президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул заявил, что украинских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде-2022

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Игорь Гоцул прокомментировал расследование WADA по антидопинговой службе Украины.

"В первую очередь, будет решаться вопрос, соответствует ли НАДЦУ кодексу WADA. Это стандартная процедура. Из опубликованного отчета очевидно, что украинский центр не соответствует этому кодексу. Он предусматривает ограничения для спортсменов из определенных стран, в которых антидопинговые центры не соответствуют кодексу WADA", - сказал Гоцул. .

Бывший замминистра спорта Украины заявил, что украинских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде-2022.

"Эти ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут участвовать в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене. В этой связи действительно станет вопрос об участии украинских спортсменов в Зимней Олимпиаде", – закончил мысль экс-президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул.

В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, однако на самом деле они были сданы во внесоревновательное время. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.

WADA в ближайшее время должно принять решение по результатам этого расследования. Относительно НАДЦУ возбужден процесс по его соответствию кодексу WADA.

Руководство НАДЦУ уже подало в отставку.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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WADA
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