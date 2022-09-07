Об этом рассказал заместитель министра обороны США Билл Лаплант на конференции по безопасности.

"Мы сняли их (ракеты. - Ред.) с корабля, поместили на несколько бортовых грузовиков, поставили гарпуны, модули на бортовой грузовик, а затем другой бортовой грузовик для источника питания, соединили его кабелем, выяснили, что его можно экспортировать, привезли украинцев, которые будут тренироваться на нем, а на следующей неделе этими "Гарпунами" были утоплены два российских корабля", — сказал Лаплант. Он уточнил, что одним из них был "Василий Бех".

Ракеты Украине передал союзник США, которого американский чиновник не назвал.

Второй бортовой грузовик служил "источником энергии", — рассказал Лаплант.

"Сейчас происходят невероятные инновации, и мы просто недостаточно говорим об этом", – отметил он.

17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.

Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения.

21 июня британская разведка заявила, что уничтожение буксира "Василий Бех" доказало, что Украина не позволила РФ властвовать в море.