Украинских ракетчиков, потопивших российский военный корабль "Василий Бех", готовили в США, - Пентагон
Украинские военные, потопившие в июне российский военный корабль ракетами "Гарпун", учились в США
Об этом рассказал заместитель министра обороны США Билл Лаплант на конференции по безопасности.
"Мы сняли их (ракеты. - Ред.) с корабля, поместили на несколько бортовых грузовиков, поставили гарпуны, модули на бортовой грузовик, а затем другой бортовой грузовик для источника питания, соединили его кабелем, выяснили, что его можно экспортировать, привезли украинцев, которые будут тренироваться на нем, а на следующей неделе этими "Гарпунами" были утоплены два российских корабля", — сказал Лаплант. Он уточнил, что одним из них был "Василий Бех".
Ракеты Украине передал союзник США, которого американский чиновник не назвал.
Второй бортовой грузовик служил "источником энергии", — рассказал Лаплант.
"Сейчас происходят невероятные инновации, и мы просто недостаточно говорим об этом", – отметил он.
- 17 июня Вооруженные силы Украины подбили ракетами Harpoon буксир российского флота "Василий Бех", перевозивший на остров Змеиное вооружение и личный состав.
- Позже подбитый буксир российского флота "Василий Бех" утонул после поражения.
- 21 июня британская разведка заявила, что уничтожение буксира "Василий Бех" доказало, что Украина не позволила РФ властвовать в море.
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