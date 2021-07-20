Украинских пользователей Android и iOS предупредили об опасном вирусе

Об этом сообщ Eset .

"После нажатия на рекламные объявления жертвы часто теряют деньги, отправляя SMS по повышенному тарифу, подписываясь на ненужные услуги или загружая банковские трояны, SMS-трояны и другие вредоносные программы. Для создания ссылок на рекламу угроза использует сервисы для сокращения URL-адресов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вирус впервые был обнаружен в сентябре 2019 года, а с января по июль 2021 года на устройства Android было загружено более 150 тыс. его образцов.

Больше всего жертв зафиксировано в таких странах, как Украина, Казахстан, Россия, Вьетнам, Индия, Мексика и Соединенные Штаты Америки.

В компании отмечают, что в большинстве случаев троян маскируется под Chrome, Android Update, Adobe Flash Player или Update Android.

"Многие пользователи загружают приложения для Android из посторонних магазинов, а не с Google Play. В таком случае риск загрузки вредоносных программ, особенно при переходе по рекламным объявлениям, очень высок", - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что с помощью сервисов для сокращения URL-ссылок злоумышленники добавляют события в календарь iOS и распространяют угрозу Android/FakeAdBlocker, которая запускается на устройствах Android. На смартфонах iOS, кроме отображения нежелательной рекламы, эти ссылки могут создавать события в календарях путем автоматической загрузки файла календаря ICS.

Чтобы не стать жертвой этой угрозы, специалисты рекомендуют пользователям

не предоставлять доступ к календарю на неизвестных сайтах;

загружать приложения для Android только из официального магазина Google Play;

сразу закрывать сайты, которые перенаправляют на разные страницы и открывают много вкладок одновременно;

не предоставлять разрешение неизвестным сайтам на отправку сообщений в браузере;

не вводить конфиденциальные данные в формы для участия в розыгрышах призов.

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