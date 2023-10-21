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OPINION

Украинских ПЭПов будут преследовать по-своему добросовестные банковские работники

Евгений Глибовицкий
21 октября, 2023 суббота
10:03
Мнение

Проблема с ПЭПами не в том, что европейская норма плохая. Проблема в том, что бездумно перенесенная в украинский контекст она приведет к бессмысленным страданиям

Украинских ПЭПов будут преследовать местные же начальники и по-своему добросовестные банковские работники, которые, перестраховавшись и прикрывая себя от последствий "неопределенностей правоприменения", будут профилактически блокировать карточки и счета, разворачивать легальные платежи, отказывать в обоснованных кредитах. Надежды, что регулятор правилами заставит банки стать клиентоориентированными, по меньшей мере, наивные — проблема не только в правилах, она тоже в культуре, ее НБУ регулировать не умеет.

Более глубокая проблема, обостренная ПЭПами, в неуверенности в способности отстоять украинский интерес нынешних или будущих переговорщиков с ЕС. Там, где работает не пассионарное давление, а придирчивая работа с аргументами и расчетами, уже есть накопленный багаж политических ошибок, выкручиваний, что ослабляет украинскую позицию.

Отсюда же боязнь, что политические переговорщики не смогут защитить интересы украинского бизнеса или других групп, интересов, потребностей при интеграции в ЕС, особенно в условиях политики ускоренного вступления. Готовность ЕС выходить на переговоры с Украиной в рамках поиска формулы успеха для всех пока недоказана, часть стран-членов откровенно играют в игру с нулевой суммой. Что противопоставит Украина?

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Сказался недостаток сомнения относительно собственной правоты общественных архитекторов перестройки отношений государства и общества, которые не учли исторической тропной зависимости, где концепты собственности, правил, человеческих прав поколениями формировались под влиянием отсталой интерпретации чужого деспотизма. Там, где дефицит безопасности написан кровью поколений сограждан, часть гражданского общества продвигает как высший приоритет реформ идею "борьбы с коррупцией", сформулированную в категориях другого мира, без адаптации. Кроме большой экзистенциальной цены, малой ценой станет дальнейшее ослабление государственного сектора со всеми вытекающими последствиями для построения привлекательной страны для тех, кто будет жить.

В большом итоге украинское общество получает туман вместо прозрачности, дополнительную тревожность вместо безопасности и рискует оказаться в хайповой автократии вместо обеспеченной демократическим процессом подотчетности. Вдохновенную имплементацию обеспечит созвездие наполненных старыми рефлексами новых ведомств на три, реже четыре буквы, тоже зачатых при свидетелях антикоррупционных реформ.

А намерения с ПЭПами были хорошие. Никто не хотел зла и все просто делали свою работу.

Источник

Об авторе: Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям

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