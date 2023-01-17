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Украинских офицеров научат руководить Patriot через 10 недель, - Резников

17 января, 2023 вторник
22:56
война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, за сколько времени Штаты научат украинских офицеров руководить Patriot

Об этом сообщает издание Армияинформ .

"Сегодня воюют и наши ВСУ, и Национальная гвардия Украины, и пограничники, и СБУ, и ГУР МОУ, и ГСЧС, и гражданские люди, обеспечивающие сегодня это победное движение - это то, что вдохновляет весь мир. И сегодня, поверьте мне как министру обороны, который общается с министрами обороны наших дружественных стран, так называемый клуб Рамштайн - это более 50 стран. Все они говорят: "Мы с вами до конца, и в конце концов мы считаем вашу победу на поле боя". Это очень важно", - отметил Резников.

В частности, министр обороны Украины отметил, что сегодняшние успехи на поле боя были бы невозможны без существенной помощи иностранных партнеров.

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"Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, минимальна. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры", – сказал он.

Кроме того, он также выразил надежду на то, что этот год станет для нашей страны победным.

"Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу с вами победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они вкушают это слово. Пример вам расскажу". даже на День Независимости я хотел отметить наших партнеров государственными наградами: когда я ехал на "Рамштайн", то повез их с собой, но юридическая процедура не позволила их вручить. Тогда я предложил Ллойду Остину, что могу передать награды позже через посла или атташе На что он похлопал меня по плечу и сказал, что ему не нужны награды или медали, и что если я действительно хочу сделать ему приятно, то должен погрузить эту медаль в Днепр, когда уволят Херсон (это было до Херсонской кампании). когда это произошло, я написал ему смс со словами: "Да, сделано, медаль в Днепре", – рассказал Резников.

Также он отметил работников критической инфраструктуры, коммунальщиков, волонтеров, медиков и представителей других профессий Киевской области и Киева, чей профессиональный вклад помогал Украине давать отпор врагу.

  • 21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
  • В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.
  • 17 января сообщалось, что украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot .
  • 17 января в Нидерландах подтвердили предоставление Украине системы ПВО Patriot.

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оружие
военные силы Украины
Алексей Резников
США
помощь Украине
оружие для Украины
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