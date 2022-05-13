Украинских беженцев, въезжающих в Великобританию через Ирландию, могут отправить в Руанду

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление представителя министерства Дэна Гоббса во время слушаний в парламентском комитете.

В Руанде они будут проходить проверку своего статуса и ожидать разрешения остаться на британской территории. Министр Том Персглов не смог указать на какие-либо расчеты, что такая политика правительства уменьшит количество людей, прибывающих в Великобританию на небольших лодках.

Ранее премьер-министр Ирландии сообщил , что страна не будет устанавливать ограничения для вынужденно переселенных людей из Украины. Некоторые депутаты-консерваторы раскритиковали решение Ирландии, утверждая, что это создаст въезд в Великобританию и сделает страну уязвимой для потенциальных преступников.

Представитель министерства юстиции Британии Том Персглов заявил: "Нет абсолютно никакой причины, почему любой украинец должен садиться в небольшую лодку и платить контрабандисту, чтобы она попала в Великобританию".

Издание отмечает, что есть два безопасных и законных пути, по которым украинские беженцы могут въехать в Великобританию – семейная схема "Украина" и схема "Дом для Украины". Последние правительственные данные показывают, что 37 400 из 125 100 заявителей прибыли в Великобританию.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель столкнулась с судебными исками из-за задержки виз для вынужденно перемещенных людей из Украины.

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