Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Согласно сообщению, на прошлой неделе государство известило украинцев о том, что им нужно искать себе новое жилье самостоятельно. Среди тех, кто может остаться на улице – лица с инвалидностью и дети с особыми потребностями. Эти люди не признаются беженцами в Израиле и не имеют права на официальное трудоустройство и открытие банковских счетов.

В правительстве Израиля заявили, что причиной выселения является истечение договора об аренде.

"Договор с одним из операторов, принимающий беженцев из-за войны, закончился... Период пребывания при поддержке государства для беженцев войны сначала ограничивали тремя месяцами, а затем снова и снова продляли", – объяснили израильские чиновники.

В конце ноября польское правительство одобрило законопроект, по которому украинские беженцы, которые некоторое время проживают в государственных коллективных центрах, должны частично платить за проживание .

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