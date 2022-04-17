Украинских беженцев, расположенных в курортах Болгарии, попросят выселиться из гостиниц

Об этом сообщает Bourgas.



Программа, которая сейчас действует в стране, позволяет украинским беженцам бесплатно проживать и питаться в отеле до 31 мая. Об этом сообщила 16 апреля вице-премьер Калина Константинова.



До этого времени было известно, что программа рассчитана до конца мая, чтобы не срывать туристический сезон. Но в сообщениях разных учреждений было предположение, что выплата отельерам, благодаря которой реализуется программа, может продолжаться и на зимних курортах. Но, по словам Константиновой, стало ясно, что помощь прекращена.



Людей будут перенаправлять в государственные санатории и общежития. Они практически смогут останавливаться в отелях как обычные туристы.



По данным издания, в Болгарии проживают более 87 000 беженцев из Украины. Болгария ранее заявляла, что может разместить на своей территории 200 000 украинцев.

Беженцы из Украины, временно проживающие в курортных городках Литвы, могут остаться без жилья. С начала летнего сезона они не смогут проживать в квартирах, которые сдают отдыхающим.