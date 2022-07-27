Украинских беженцев предостерегают от маскирующихся под банки хакеров
В Госспецсвязи предупредили беженцев о хакерах, маскирующихся под украинские банки и спекулирующих на теме денежной помощи
Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
"Происходит распространение в популярных мессенджерах мошеннических публикаций с предложениями получить социальные выплаты для украинских беженцев. В частности, якобы от Красного Креста Украины. Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к ворам", – говорится в сообщении.
Злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие страницы популярных украинских банков.
Специалисты рекомендуют доверять только официальным ресурсам, не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. В случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту.
Рекомендации помогут беженцам не попасться на обман хакеров.
- 27 июля в Госспецсвязи объяснили, как военнослужащим безопасно пользоваться мобильным телефоном и интернетом , в том числе и в зоне активных боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.81
-
EUR
Покупка 39.07Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное