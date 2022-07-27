Украинских беженцев предостерегают от маскирующихся под банки хакеров

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Происходит распространение в популярных мессенджерах мошеннических публикаций с предложениями получить социальные выплаты для украинских беженцев. В частности, якобы от Красного Креста Украины. Для получения помощи мошенники предлагают перейти по ссылке и ввести данные для входа в онлайн-банкинг, которые в конце концов попадут к ворам", – говорится в сообщении.

Злоумышленники используют фишинговые сайты, имитирующие страницы популярных украинских банков.

Специалисты рекомендуют доверять только официальным ресурсам, не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах. В случае ошибочного ввода данных на мошенническом вебсайте – немедленно заблокировать платежную карту.

Рекомендации помогут беженцам не попасться на обман хакеров.

27 июля в Госспецсвязи объяснили, как военнослужащим безопасно пользоваться мобильным телефоном и интернетом , в том числе и в зоне активных боевых действий.

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