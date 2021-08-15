Украинские звезды установят рекорд на Луганщине

23 августа 2021 года в г. Северодонецке на площади Победы. В концерте примут участие Анжелика Рудницкая, Поль Манондиз, группы "Шпилясти кобзари", "OT VINTA", "GG ГуляйГород", ЯРМАК, СКАЙ.



Изюминкой праздника будет установление национального рекорда по самому массовому исполнению песни ЧЕРВОНА РУТА, в котором, как ожидают организаторы, примут участие около 4 тысяч человек.



К празднику присоединятся Хмельницкий театр кукол Дивень со спектаклем для детей и любимые Украинские разработки писатели Саша Дерманский, Татьяна Череп-Пероганич, Артем Полежака, Дмитрий Лазуткин, которые выступят в рамках проекта "Территория Книги".



В течение дня будет проходить выставка-ярмарка "Территория Мастеров".



⁃ Я с начала войны работаю в прифронтовой зоне. В Северодонецке мы уже делали большие праздничные акции и рекорды украинским духом, - рассказывает инициатор проекта, певица Анжелика Рудницкая. - Но такой масштаб стал возможен благодаря поддержке Украинского культурного фонда. Для всей команды - это большой вызов: за две недели сделать большую акцию. Но мы творим с воодушевлением и любовью. Надеюсь, наш подарок ко Дню Независимости Украины будет ярким и запоминающимся.



Приглашаем всех жителей прифронтовой зоны присоединяться к большому празднику и вместе спеть "Ты у меня единственная".



23 августа 2021 года, г. Северодонецк, площадь Победы. Начало концерта в 18 часов.



Вход на все мероприятия бесплатный.



Телеверсию события можно будет увидеть на ютюб-канале "Территория А" и украинских телеканалах.