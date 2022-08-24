24 августа Сергей Бабкин презентовал миниальбом "Дальше мы сами". Эти песни исполнитель написал за последние шесть месяцев войны.

"Когда в апреле мы выдали сингл "Дальше мы сами", я очень надеялся, что это станет единственной композицией, написанной мной во время войны. Но война продолжается и по сей день... Все эти месяцы мои мысли складывались в рифмы, появлялись мелодии и рождались новые песни. Судьба свела меня с талантливыми музыкантами, с помощью которых мне удалось претворить свои идеи в жизнь", - рассказал Бабкин.

Украинский исполнитель Макс Барских поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости треком под названием "Украина". Это уже пятая патриотическая песня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока я не нашел нового себя. Не до конца понимаю, что будет завтра, пожалуй, как и все мы "Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Сквозь песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания. "Украина" - это песня-мечта. Я верю в такую победу, когда вся страна становится единственной несокрушимой семьей", - написал Барских.

Злата Огневич с началом полномасштабной войны посещает украинских военных. В этот день певица порадовала слушателей новой песней "Аист". В клипе Злата в роли жены воина и дочери. Военного сыграл ведущий Даниэль Салем, ныне тоже служащий.

"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Аист" - о каждом из нас. Она об Украине", - заявила Огневич.

Иван Дорн на странице в инстаграмме презентовал новую песню "Непокоренная"

"Признаюсь в любви вроде твоей непокоренной. С Днем Рождения, дорогая!" – прокомментировал певец.

TAYANNA в День Независимости Украины выпустила песню "Дороги". Певица пишет, что война не только на фронте – в каждом из нас есть глубокие страхи, стресс, давление. Новый трек написала, когда впервые очутилась в Польше во время войны.

"Я разместилась в крохотном номере гостиницы, ощущение дома исчезло совсем, пришло понимание, что дорога к нему закрыта. Мне было трудно представить, что так сейчас живут миллионы людей - и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных. Я плакала и писала эту песню, вспоминая свою прошлую жизнь: сколько дорог я обошла и сколько глаз увидела", - прокомментировала TAYANNA.