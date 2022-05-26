Украинские журналисты идентифицировали российских офицеров, захватывавших Запорожскую АЭС

Об этом говорится в расследовании на сайте Радио Свобода.

Четверо русских командиров командовали подчиненным солдатам открыть огонь по Энергодару и атомной электростанции, принимали непосредственное участие в захвате сооружений и объектов предприятия, используя тяжелую бронированную технику.

Известно, что руководил силовыми действиями российских военных по захвату ядерного объекта генерал-майор Алексей Домбровский. Кроме того, "Схемы" идентифицировали подчиненных Домбровского – трех полковников Росгвардии Алексея Решетнева, Сергея Довганя и Юрия Лукачева, а также майора Мурадхана Ахмедханова.

45-летний полковник Алексей Решетнев (позывной "122"), по данным "Схем" - командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа федеральной службы войск Росгвардии.

50-летний полковник Сергей Довгань (позывной "Звезда 09") – начальник отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа федеральной службы войск Росгвардии. Военная часть, которой управляет Довгань, охраняет Горно-химический комбинат госкорпорации "Росатом" в Красноярском крае.

47-летний полковник Юрий Лукачев (позывной "Кулон") – командир воинской части 3642, известной как 22-я отдельная ордена Жуковой бригады оперативного назначения войск Росгвардии или Калачевская оперативная бригада (Кобра). Эта часть участвовала в Карабахском конфликте и обеих чеченских войнах.

Еще один офицер, причастный к захвату ЗАЭС – 34-летний майор Мурадхан Ахмедханов (позывный "Шейх"). Он – командир отдельного батальона управления федеральной службы войск Росгвардии в республике Дагестан. Отвечал за охрану Ленинградской АЭС.