Украинские журналисты идентифицировали российских офицеров, захватывавших Запорожскую АЭС
Журналисты "Схем" идентифицировали командиров Росгвардии, руководивших захватом Запорожской АЭС
Об этом говорится в расследовании на сайте Радио Свобода.
Четверо русских командиров командовали подчиненным солдатам открыть огонь по Энергодару и атомной электростанции, принимали непосредственное участие в захвате сооружений и объектов предприятия, используя тяжелую бронированную технику.
Известно, что руководил силовыми действиями российских военных по захвату ядерного объекта генерал-майор Алексей Домбровский. Кроме того, "Схемы" идентифицировали подчиненных Домбровского – трех полковников Росгвардии Алексея Решетнева, Сергея Довганя и Юрия Лукачева, а также майора Мурадхана Ахмедханова.
45-летний полковник Алексей Решетнев (позывной "122"), по данным "Схем" - командир полка по охране важных государственных объектов Приволжского округа федеральной службы войск Росгвардии.
50-летний полковник Сергей Довгань (позывной "Звезда 09") – начальник отдела организации охраны важных государственных объектов Сибирского округа федеральной службы войск Росгвардии. Военная часть, которой управляет Довгань, охраняет Горно-химический комбинат госкорпорации "Росатом" в Красноярском крае.
47-летний полковник Юрий Лукачев (позывной "Кулон") – командир воинской части 3642, известной как 22-я отдельная ордена Жуковой бригады оперативного назначения войск Росгвардии или Калачевская оперативная бригада (Кобра). Эта часть участвовала в Карабахском конфликте и обеих чеченских войнах.
Еще один офицер, причастный к захвату ЗАЭС – 34-летний майор Мурадхан Ахмедханов (позывный "Шейх"). Он – командир отдельного батальона управления федеральной службы войск Росгвардии в республике Дагестан. Отвечал за охрану Ленинградской АЭС.
- Напомним, украинская разведка перехватила разговор оккупантов с подробностями расстрела работника Запорожской АЭС Сергея Швеца.
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