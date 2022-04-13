Украинские зенитчики уничтожили 300-ю цель с начала полномасштабного вторжения РФ
12 апреля Воздушные силы ВСУ поразили российский штурмовик Су-25
Об этом сообщило командование ПС ВСУ.
На протяжении 12 апреля на востоке и юге Украины, где происходит больше всего российских авианалетов, была неблагоприятная погода для выполнения задач, поэтому интенсивность полетов авиации оккупантов находилась на низком уровне.
"Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25! А это - 300-я юбилейная воздушная цель зенитных ракетных войск, сбитая с начала широкомасштабного вторжения рашистов в Украину!" – отметили в Воздушных силах.
В ВСУ добавили, что целями зенитных ракетных войск являются самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.
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