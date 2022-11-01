Украинские зенитчики сбили в небе над Донбасом вражеский вертолет и беспилотник

Вооруженные силы Украины во вторник, 1 ноября, уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат

Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Телеграме.

"1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов, соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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