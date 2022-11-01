Украинские зенитчики сбили в небе над Донбасом вражеский вертолет и беспилотник
Вооруженные силы Украины во вторник, 1 ноября, уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат
Вооруженные силы Украины во вторник, 1 ноября, уничтожили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщают в Телеграме.
"1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов, соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное