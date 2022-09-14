Украинские зенитчики сбили российский бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8
За сутки, 13 сентября, на южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 9 ударов по вражеским позициям, но силами зенитных ракетных подразделений в районе Давыдова Брода уничтожены бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 авиации оккупантов", - сообщили в ОК "Юге".
- Российский агрессор в сутки, 13 сентября, нанес 18 авиационных ударов по позициям украинских защитников.
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