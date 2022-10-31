Украинские зенитчики сбили на юге российский шурмовик Су-25
Украинские военные 30 октября "приземлили" еще один самолет российских захватчиков, на этот раз – штурмовик Су-25
Об этом сообщили Воздушные силы .
Военные отмечают, что "приземлили" самолет кафиров около 08:00 утра 30 октября.
"На южном направлении зенитным ракетным подразделением сбит российский штурмовик Су-25", - указали защитники.
- Днем 30 октября в Харьковской области украинские зенитчики в Харьковской области уничтожили ударный вертолет кафиров. Всего с 24 февраля по 30 октября ВСУ уничтожили 252 российских вертолета.
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