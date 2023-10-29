Украинские зенитчики сбили боевой самолет россиян на Авдеевском направлении
На Авдеевском направлении украинские пограничники с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожили российский боевой самолет, предположительно Су-25
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РБК-Украина.
"Сегодня расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил вражеский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25. Зенитная ракета, выпущенная пограничниками из переносного комплекса, поразила воздушную цель", – отметил Демченко.
По его словам, после поражения самолет задымился, начал терять высоту и скрылся за горизонтом.
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