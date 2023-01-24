Украинские защитники за пол часа ночного боя сбили три российских вертолета

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram .

"За пол часа противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

В течение суток 23 января наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25; вертолет Ка-52; беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.