Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ и украинская нация вносят существенные коррективы в планы РФ. Они еще в феврале желали пройти победным маршем по Крещатику, но вынуждены откладывать свои победные идеи. Оказывается, что российской армии нужно еще побороться за маленькое село. Украина и дальше будет вносить коррективы в планы РФ. Оккупанты четыре месяца сражались за Северодонецк. Агломерация от Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки до Бахмута является сложной. Российская армия истощена морально и психологически", - отметил Варченко.

Варченко также добавил, что ВСУ используют новейшее оружие.

"За неделю было поражено более 16 объектов – это склады оперативного уровня с оружием. Российская армия уже не сможет чувствовать себя спокойно в глубоком тылу", – подчеркнул Варченко.

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