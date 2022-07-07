Украинские защитники вносят коррективы в планы врага, - боец ВСУ Варченко
Эксперт по вопросам безопасности и боец ВСУ Иван Варченко считает, что оккупанты вынуждены откладывать свои победные идеи
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ и украинская нация вносят существенные коррективы в планы РФ. Они еще в феврале желали пройти победным маршем по Крещатику, но вынуждены откладывать свои победные идеи. Оказывается, что российской армии нужно еще побороться за маленькое село. Украина и дальше будет вносить коррективы в планы РФ. Оккупанты четыре месяца сражались за Северодонецк. Агломерация от Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки до Бахмута является сложной. Российская армия истощена морально и психологически", - отметил Варченко.
Варченко также добавил, что ВСУ используют новейшее оружие.
"За неделю было поражено более 16 объектов – это склады оперативного уровня с оружием. Российская армия уже не сможет чувствовать себя спокойно в глубоком тылу", – подчеркнул Варченко.
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