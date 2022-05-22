Украинские защитники в течение суток отразили 11 атак врага на Востоке
Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате этих атак в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских, еще 8 получили ранения
Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.
Отмечают, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем и наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Украинские военные нанесли оккупантам потери в живой силе и технике.
В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 6 танков;
- 10 единиц боевой бронированной техники;
- 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и один беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Всего за неделю, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки
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