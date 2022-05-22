Украинские защитники в который раз разрушили понтонную переправу россиян через Северский Донец
В Луганской области украинские военные снова уничтожили понтонную переправу россиян через Северский Донец
Об этом сообщили МВД в facebook.
Аэроразведчики пограничной службы обнаружили, что оккупанты наладили переправу через реку. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники. Информация была передана артиллеристам ВСУ и точным выстрелом переправа вместе с танком противника была уничтожена.
"Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла "птица" украинских пограничников. По результатам работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько десятков военных",- говорится в сообщении.
- 21 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска сосредоточили главные усилия на Луганском и Донецком направлениях и продолжают попытки переправиться через реку Северский Донец.
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