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Украинские защитники в который раз разрушили понтонную переправу россиян через Северский Донец

22 мая, 2022 воскресенье
22:17
война с Россией На фото переправа через Северский Донец

В Луганской области украинские военные снова уничтожили понтонную переправу россиян через Северский Донец

Об этом сообщили МВД в facebook.

Аэроразведчики пограничной службы обнаружили, что оккупанты наладили переправу через реку. Приведя понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники. Информация была передана артиллеристам ВСУ и точным выстрелом переправа вместе с танком противника была уничтожена.

"Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла "птица" украинских пограничников. По результатам работы нашей артиллерии враг потерял несколько единиц техники и несколько десятков военных",- говорится в сообщении.

  • 21 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска сосредоточили главные усилия на Луганском и Донецком направлениях и продолжают попытки переправиться через реку Северский Донец.

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