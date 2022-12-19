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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Украинские защитники утром 19 декабря отразили 6 попыток штурмовых действий врага в направлении Авдеевки, - начальник МВА Барабаш
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Украинские защитники утром 19 декабря отразили 6 попыток штурмовых действий врага в направлении Авдеевки, - начальник МВА Барабаш

19 декабря, 2022 понедельник
14:34
война с Россией

Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, отметил, что у противника появилась новая техника, потому что уже четвертый день активно действуют вражеские танки и другая военная техника

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Россияне давят, лезут в Авдеевку. Ночью в городе была тишина. Утром начались единичные прилеты, а потом враг активизировался все больше и больше: работала и авиация по городу, и кассетные снаряды, и ствольная артиллерия, и минометы. То есть, как завелись утром, так постоянно и лупят. Начиная с утра 19 декабря было 6 попыток штурмовых действий, которые наши ребята отразили. Россияне лезут как тараканы, не считая ни людей, ни техники", - отметил начальник Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш добавил, что противник немного сменил технику, видимо, подвезли новую, потому что пару недель назад в боях сначала шла враждебная живая сила и мало было техники. А теперь уже четвертый день противник активно задействует танки и другую военную технику, которой реально много.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
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