Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Россияне давят, лезут в Авдеевку. Ночью в городе была тишина. Утром начались единичные прилеты, а потом враг активизировался все больше и больше: работала и авиация по городу, и кассетные снаряды, и ствольная артиллерия, и минометы. То есть, как завелись утром, так постоянно и лупят. Начиная с утра 19 декабря было 6 попыток штурмовых действий, которые наши ребята отразили. Россияне лезут как тараканы, не считая ни людей, ни техники", - отметил начальник Авдеевской городской военной администрации.



Виталий Барабаш добавил, что противник немного сменил технику, видимо, подвезли новую, потому что пару недель назад в боях сначала шла враждебная живая сила и мало было техники. А теперь уже четвертый день противник активно задействует танки и другую военную технику, которой реально много.

17 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что РФ продолжает попытки прорвать оборону наших войск в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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