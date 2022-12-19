Украинские защитники утром 19 декабря отразили 6 попыток штурмовых действий врага в направлении Авдеевки, - начальник МВА Барабаш
Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, отметил, что у противника появилась новая техника, потому что уже четвертый день активно действуют вражеские танки и другая военная техника
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Россияне давят, лезут в Авдеевку. Ночью в городе была тишина. Утром начались единичные прилеты, а потом враг активизировался все больше и больше: работала и авиация по городу, и кассетные снаряды, и ствольная артиллерия, и минометы. То есть, как завелись утром, так постоянно и лупят. Начиная с утра 19 декабря было 6 попыток штурмовых действий, которые наши ребята отразили. Россияне лезут как тараканы, не считая ни людей, ни техники", - отметил начальник Авдеевской городской военной администрации.
Виталий Барабаш добавил, что противник немного сменил технику, видимо, подвезли новую, потому что пару недель назад в боях сначала шла враждебная живая сила и мало было техники. А теперь уже четвертый день противник активно задействует танки и другую военную технику, которой реально много.
- 17 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что РФ продолжает попытки прорвать оборону наших войск в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.08Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное