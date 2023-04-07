Украинские защитники уничтожили вражеский Су-25 в Донецкой области
7 апреля стало известно, что украинские защитники уничтожили российский Су-25. Это произошло в районе Марьинки Донецкой области
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
"В районе Марьинки в Донецкой области уничтожен Су-25 противника. Выстоим и победим!" – говорится в сообщении.
Других подробностей Генштаб не приводит.
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили 480 военных РФ, 2 танка и 4 беспилотника.
- 2 февраля в Бахмуте украинские нацгвардейцы также уничтожили российский штурмовик Су-25.
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