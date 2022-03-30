Украинские защитники уничтожили подполковника ВДВ и начальника штаба мотострелковой бригады оккупантов
В среду, 30 марта, стало известно, что военные Вооруженных сил Украины ликвидировали подполковника ВДВ, начальника штаба мотострелковой бригады и командира взвода морской пехоты оккупантов
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
В частности, украинские военные ликвидировали подполковника ВДВ, артиллериста Александра Окружного и начальника штаба – заместителя командира РеАДн 35 ОМБр майора Олега Лысовского из Алтайского края. Также ВСУ удалось уничтожить командира взвода морской пехоты старшего лейтенанта Вердиханова Бехмана из Дербента.
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