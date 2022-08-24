Об этом информирует в телеграмме Военно-Морские силы ВСУ.

"23 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк. Наши арт. подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери российских окупантов уточняют.

С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 окупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта.

В ночь с 23 на 24 августа украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами в оккупированном Токмаке.

В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 окупантов, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С".

Партизаны в Мариуполе убили оккупационного "чиновника", который приставал к девушке.

В Нововоскресенске, расположенном в Херсонской области, украинские силы уничтожили состав россиян с боеприпасами.

С 24 февраля по 23 августа РФ потеряла в Украине около 45 700 рашистов, 1924 танк и 4243 бронированные машины, 199 вертолетов и 819 дронов.