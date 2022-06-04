Украинские защитники уничтожили еще один вражеский вертолет на Донбассе
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз оперативное командование "Север" сообщило о еще одном сбитом вертолете армии РФ на Донбассе
Об этом информирует в фейсбуке оперативное командование "Север" .
"Еще один вражеский вертолет нашел последнее пристанище на Донбассе! Верьте в наших воинов! Верьте в ВСУ!" – говорится в сообщении.
В общей сложности российская армия с 24 февраля потеряла 175 вертолетов и 210 самолетов.
- Бойцы 92 бригады ВСУ уничтожили машину связи, которую заметил Движение сопротивления Сил специальных операций в районе Василенково в Харьковской области.
- С 24 февраля по 4 июня захватчики потеряли 31 050 военных, 1 376 танков, 680 систем артиллерии и 540 беспилотников.
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