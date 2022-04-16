Украинские защитники уничтожили четыре вражеских артсистемы и три беспилотника, – ОТУ "Восток"
В течение 16 апреля на востоке страны украинские военные отразили вражескую атаку, в ходе которой уничтожили четыре артиллерийских системы и три беспилотника
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Украинские войска продолжили давать достойный отпор российским оккупантам. В субботу, 16 апреля, защитники отбили 1 атаку врага.
Потери противника составляют:
- личного состава – 16;
- БМП – 2;
- артиллерийских систем – 4;
- АО – 2;
- БПЛА – 3.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное