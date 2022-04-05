Украинские защитники уничтожили 80 оккупантов, 4 вражеских танка и 9 БМП, - ОТГ "Восток"
Украинские защитники удерживают агрессора на востоке страны. Российские войска совершили одну атаку
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
"Артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники оккупантов.
Во время боев украинские воины уничтожили:
- личного состава – до 80 человек;
- танков – 4 (из них захвачен – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- миномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- АО – 17;
- БПЛА – 1;
- топливозаправщики – 2", - говорится в сообщении.
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