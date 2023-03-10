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Украинские защитники уничтожили 7 лодок российских диверсантов, - Гуменюк

10 мартa, 2023 пятница
13:11
война с Россией

В последние несколько дней Силы обороны у островов в реке Днепр на Херсонщине уничтожили 7 лодок российских диверсантов

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

На днях украинские защитники на юге уничтожили целую группировку лодок с российскими диверсантами, это произошло в Херсонской области, близ островов в реке Днепр.

"Противник оборудовал лодки навесными моторами, пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов (на Херсонщине - ред.). Эта их "акция" была неудачной, ведь в течение трех дней лодки и личный состав около 20 человек полностью уничтожены", – утвердила она.

Пресс-секретарь добавила, что эти острова считаются "серой зоной": оккупанты пытаются туда высадиться, а Силы обороны выбивают их оттуда.

  • Напомним, утром Наталья Гуменюк также сообщила , что в настоящее время в Черном море нет российских ракетоносителей, однако уровень угрозы остается, ведь врагу нужно всего 2-3 часа, чтобы вернуть их.
военные силы Украины
Херсонщина
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