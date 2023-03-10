Украинские защитники уничтожили 7 лодок российских диверсантов, - Гуменюк
В последние несколько дней Силы обороны у островов в реке Днепр на Херсонщине уничтожили 7 лодок российских диверсантов
Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
На днях украинские защитники на юге уничтожили целую группировку лодок с российскими диверсантами, это произошло в Херсонской области, близ островов в реке Днепр.
"Противник оборудовал лодки навесными моторами, пулеметами, укрепил борта и пытался таким образом добраться до островов (на Херсонщине - ред.). Эта их "акция" была неудачной, ведь в течение трех дней лодки и личный состав около 20 человек полностью уничтожены", – утвердила она.
Пресс-секретарь добавила, что эти острова считаются "серой зоной": оккупанты пытаются туда высадиться, а Силы обороны выбивают их оттуда.
- Напомним, утром Наталья Гуменюк также сообщила , что в настоящее время в Черном море нет российских ракетоносителей, однако уровень угрозы остается, ведь врагу нужно всего 2-3 часа, чтобы вернуть их.
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