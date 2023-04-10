Украинские защитники уничтожили 2 российских беспилотника на Черниговщине и Сумщине
В понедельник, 10 апреля, Силы обороны Сиверщины уничтожили два вражеских беспилотника
Об этом информирует ОК "Юг".
Отмечают, что были уничтожены, вероятно, беспилотники "Орлан-10". Один из них сбили на пограничные Черниговщины, второй – Сумщины.
"Работу еще одного БПЛА в Сумской области удалось подавить с помощью средств РЭБ", - говорится в сообщении.
- За 9 апреля Россия потеряла в Украине 670 военных, 11 дронов и танк.
- В ночь с 9 на 10 апреля украинские воины уничтожили 2 беспилотника, которые запустили российские военные по Харьковской области.
- 10 апреля стало известно, что российские войска стали активнее использовать беспилотники вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о возможной подготовке новой атаки со стороны РФ.
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