Украинские защитники уничтожили 2 российских беспилотника на Черниговщине и Сумщине

Об этом информирует ОК "Юг".

Отмечают, что были уничтожены, вероятно, беспилотники "Орлан-10". Один из них сбили на пограничные Черниговщины, второй – Сумщины.

"Работу еще одного БПЛА в Сумской области удалось подавить с помощью средств РЭБ", - говорится в сообщении.