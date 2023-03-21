Об этом информирует народный депутат Украины Ярослав Железняк .

Законопроект №8011 от 08.09.2022 поддержали 256 народных избранников.

Более 30 нардепов подготовили поправки к ряду законодательных и нормативных актов, обеспечивающих права участников войны на биологическое посттравматическое отцовство или материнство.

"В результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины защитники и защитницы Украины получают ранения, приводящие к потере ими репродуктивных функций. Такие ранения лишают этих граждан возможностей стать биологическими родителями. Эта проблема особенно актуальна для молодых людей (люди до 35 лет согласно Закону Украины) "О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине" и до 44 лет в соответствии с возрастной классификацией Всемирной организации здравоохранения), - говорится в пояснительной записке.

Сообщается, что целью является создание государственных гарантий сохранения возможности отцовства и материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции.

"Законопроектом не предусматривается введение государственных мер по обеспечению посмертного отцовства/материнства. Порядок использования биологических материалов в случае смерти военнослужащего, согласно нормам проекта, должен определяться Кабинетом Министров Украины с учетом требований законодательства о защите персональной информации", - добавляют в заявлении.

Нардепы подчеркнули, что принятие законопроекта повысит уровень социальных гарантий украинских воинов, будет способствовать защите их природных прав и сохранению генофонда нации.

"Принятие законопроекта создаст условия для развития в Украине лучших мировых практик в сфере социальных гарантий для военнослужащих", - добавили в пояснительной записке.