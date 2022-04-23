Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области

Об этом идет речь в сообщении Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания и во время маршрута заметили вражеский беспилотник, летавший на низкой высоте.

"Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский Орлан из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", – добавляют в сообщении.

Российские оккупанты продолжают штурмовать свободные города Луганщины. В результате артиллерийских обстрелов 22 апреля в Попасной погибли два человека и один получил ранение.

23 апреля стало известно, что захватчики обесточили насосную станцию в Луганской области. Без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск, Привилля.