Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в Луганской области
В субботу, 23 апреля, украинские защитники сбили летящий на низкой высоте вражеский беспилотник в Луганской области
Об этом идет речь в сообщении Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания и во время маршрута заметили вражеский беспилотник, летавший на низкой высоте.
"Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский Орлан из стрелкового оружия. Аппарат начал падать и завис на дереве", – добавляют в сообщении.
- Российские оккупанты продолжают штурмовать свободные города Луганщины. В результате артиллерийских обстрелов 22 апреля в Попасной погибли два человека и один получил ранение.
- 23 апреля стало известно, что захватчики обесточили насосную станцию в Луганской области. Без воды остались центр Лисичанска, Новодружеск, Привилля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное