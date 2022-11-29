Украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24 за прошедшие сутки
Противник продолжает нести потери. В течение 28 ноября ВСУ сбили два вражеских самолета. Также подтверждено поражение района расположения подразделения врага в Сватово, около 20 погибших
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 29 ноября.
Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.
Подтверждено и поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.
- В течение 27 ноября РФ потеряла в Украине 590 военных, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы.
- 28 ноября Генштаб сообщил, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян.
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