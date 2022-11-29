Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 29 ноября.

Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Подтверждено и поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

В течение 27 ноября РФ потеряла в Украине 590 военных, 3 танка, 5 боевых бронированных машин и 2 артиллерийские системы.

28 ноября Генштаб сообщил, что украинское войско поразило объект захватчиков, уничтожило 6 единиц военной техники и ранило около 110 россиян.

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