Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил на брифинге 28 октября.



"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе Shahed-136 был сбит на Харьковщине, до сегодняшнего дня уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136", - сказал он.

Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессорка, например "Mohajer-6" и беспилотники меньшего типа.

По словам представителя Воздушных сил, неизвестно, сколько ударных беспилотников осталось в России и сможет ли она получить новую партию.

"Поэтому, вероятно, они несколько снизили интенсивность атаки дронами", - подытожил Игнат.

Иран отрицает передачу России своих ударных беспилотников для использования в войне против Украины.

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