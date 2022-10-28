Украинские защитники сбили уже более 300 иранских дронов Shahed-136, - командование Воздушных сил
Украинские защитники сбили уже более 300 иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует в войне против нашего государства
Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил на брифинге 28 октября.
"С 13 сентября, когда первый дрон-камикадзе Shahed-136 был сбит на Харьковщине, до сегодняшнего дня уже более 300 сбитых иранских дронов-камикадзе Shahed-136", - сказал он.
Игнат добавил, что ВСУ также сбивают и другие дроны, которые использует страна-агрессорка, например "Mohajer-6" и беспилотники меньшего типа.
По словам представителя Воздушных сил, неизвестно, сколько ударных беспилотников осталось в России и сможет ли она получить новую партию.
"Поэтому, вероятно, они несколько снизили интенсивность атаки дронами", - подытожил Игнат.
- Иран отрицает передачу России своих ударных беспилотников для использования в войне против Украины.
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