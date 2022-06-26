Украинские защитники сбили российский вертолет "Аллигатор"
Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет Ка-52 также известный как "Аллигатор"
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Подразделением противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады г. Николаев ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Игла" сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.
Ка-52 может дополнительно принимать на борт управляемые и неуправляемые ракеты. Он оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 м.
- Утром 26 июня в Николаевской области украинские военные уничтожили российский беспилотник для разведки и наведения огня.
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