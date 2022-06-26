Украинские защитники сбили российский вертолет "Аллигатор"

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Подразделением противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады г. Николаев ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Игла" сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Ка-52 может дополнительно принимать на борт управляемые и неуправляемые ракеты. Он оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Катапультирование капсулы возможно на высотах от 0 до 4100 м.

Утром 26 июня в Николаевской области украинские военные уничтожили российский беспилотник для разведки и наведения огня.

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