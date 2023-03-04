Украинские защитники сбили 3 российских беспилотника на херсонском направлении
В пятницу, 3 марта, на херсонском направлении украинская ПВО ликвидировала три российских БПЛА
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА. Мы эффективно по ним отрабатываем. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении", - пишут в ОК.
- В субботу, 4 марта, российский агрессор разместил в Черном море 4 ракетоносителя, снаряженных 24 ракетами типа "Калибр".
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