Украинские защитники прибыли в Германию для обучения на БМП Marder
Военнослужащие ВСУ прибыли в Германию, они будут овладевать боевыми машинами пехоты Marder
Об этом сообщили в DW.
В немецкий Кельн приехали первые украинские военнослужащие: в ФРГ они будут овладевать боевыми машинами пехоты Marder. Подготовка защитников должна начаться в ближайшее время.
Ранее власти Германии объявили о планах поставок БМП: в пакет в 40 машин также вошло обучение украинских экипажей, которые будут занимать около недель.
- Напомним, Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.
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