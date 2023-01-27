Украинские защитники прибыли в Германию для обучения на БМП Marder

Об этом сообщили в DW.

В немецкий Кельн приехали первые украинские военнослужащие: в ФРГ они будут овладевать боевыми машинами пехоты Marder. Подготовка защитников должна начаться в ближайшее время.

Ранее власти Германии объявили о планах поставок БМП: в пакет в 40 машин также вошло обучение украинских экипажей, которые будут занимать около недель.

Напомним, Германия хочет доставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder в ближайшие три месяца. ВСУ должны овладеть ее через 8 недель.

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