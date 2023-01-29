Украинские защитники прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2

Об этом сообщили в минобороны Британии на фейсбуке.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией", - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что Британия передаст Украине танки Challenger 2 вместе с другими странами-партнерами, таким образом "демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне".

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме танков 14 Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.

Великобритания планирует поставки танков Challenger 2 в Украину в конце марта, они прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb