Украинские защитники прибыли в Британию для обучения на танках Challenger 2
29 января украинские военные прибыли в Великобританию на обучение на западных танках Challenger 2
Об этом сообщили в минобороны Британии на фейсбуке.
"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией", - говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркнула, что Британия передаст Украине танки Challenger 2 вместе с другими странами-партнерами, таким образом "демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне".
- 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания, кроме танков 14 Challenger 2, передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок орудий AS90.
- Великобритания планирует поставки танков Challenger 2 в Украину в конце марта, они прибудут в Украину вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой.
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