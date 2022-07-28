Украинские защитники поразили 5 опорных пунктов россиян на Юге

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3 вражеских опорных пункта, вертолетными парами - еще 2 вокруг сел Бериславского и Херсонского районов. В Чернобаевке и Белогорке уничтожен обычный и полевой состав боеприпасов", - идет.

За день ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 271 огневой задачи и уничтожили:

66 россиян,

3 танка Т-72,

3 гусеничных минных заградителя,

2 гаубицы "Мста-С",

самоходная гаубица "Гвоздика",

минометный комплекс "Сани",

3 единицы автотехники.

Также при попытке разведки с последующей атакой в Николаевской области ВСУ уничтожили БПЛА типа "Форпост".

Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля. Об этом сообщили в Минобороны.

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