Украинские защитники поразили 5 опорных пунктов россиян на Юге
Украинские военные за минувшие сутки нанесли удары по пяти опорным пунктам оккупантов и уничтожили два состава боеприпасов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 5 ударов по врагу. Парами штурмовиков и бомбардировщиком поражены 3 вражеских опорных пункта, вертолетными парами - еще 2 вокруг сел Бериславского и Херсонского районов. В Чернобаевке и Белогорке уничтожен обычный и полевой состав боеприпасов", - идет.
За день ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 271 огневой задачи и уничтожили:
- 66 россиян,
- 3 танка Т-72,
- 3 гусеничных минных заградителя,
- 2 гаубицы "Мста-С",
- самоходная гаубица "Гвоздика",
- минометный комплекс "Сани",
- 3 единицы автотехники.
Также при попытке разведки с последующей атакой в Николаевской области ВСУ уничтожили БПЛА типа "Форпост".
- Для того чтобы похоронить всех убитых за пять месяцев полномасштабной войны российских оккупантов, нужно 24 футбольных поля. Об этом сообщили в Минобороны.
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