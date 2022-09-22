Об этом информируют Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что аэроразведка артиллерийского подразделения ДШВ обнаружила склад с российскими боеприпасами и техникой. В результате слаженной работы украинские воины смогли уничтожить не только склад БК, но и несколько единиц бронетанковой и автомобильной техники.

"Смерть российским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!" – комментируют в пресс-службе.

10 августа во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии сбил российский самолет Су-25 ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла"

А в небе над Херсонщиной утром 16 сентября подразделение зенитной ракетной бригады сбило российский штурмовик Су-25.

На войне России против Украины ликвидировали казака из российского города Воронеж Евгения Свиридова.

В Харькове россияне нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих ликвидированных военных.

Военнослужащий Нацгвардии на Запорожском направлении сбил российский вертолет Ми-8 из противозенитного ракетного комплекса "Игла".