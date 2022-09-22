Украинские защитники показали, как уничтожили склад с боеприпасами и техникой российских оккупантов
Артиллерия Десантно-штурмовых войск уничтожила склад с боеприпасами и технику одного из подразделений армии РФ
Об этом информируют Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что аэроразведка артиллерийского подразделения ДШВ обнаружила склад с российскими боеприпасами и техникой. В результате слаженной работы украинские воины смогли уничтожить не только склад БК, но и несколько единиц бронетанковой и автомобильной техники.
"Смерть российским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!" – комментируют в пресс-службе.
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