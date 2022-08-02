Об этом информирует в телеграме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .

Танкисты 17-й отдельной танковой бригады оперативной группировки войск "Каховка" Вооруженных Сил Украины нанесли удар по складам хранения боекомплектов и военной техники на Юге.

Кроме того, украинские защитники уничтожили вражеские гусеничную боевую машину воздушно-десантных войск РФ "Бахча" и БМП-2.