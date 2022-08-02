Украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге
На Юге Украины Оперативная группировка войск "Каховка" уничтожила российские БМП-2 и БМД-3, а также склад с боеприпасами
Об этом информирует в телеграме Управление стратегических коммуникаций ВСУ .
Танкисты 17-й отдельной танковой бригады оперативной группировки войск "Каховка" Вооруженных Сил Украины нанесли удар по складам хранения боекомплектов и военной техники на Юге.
Кроме того, украинские защитники уничтожили вражеские гусеничную боевую машину воздушно-десантных войск РФ "Бахча" и БМП-2.
- Морпехи 35-й отдельной бригады обнаружили российский танк Т-72 и уничтожили бронированную машину из ракетного комплекса "Стугна-П".
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 5 тыс. единиц бронетехники и транспортных средств армии РФ.
- По состоянию на 1 августа, согласно данным Генштаба ВСУ, РФ потеряла более 41 тыс. военных, 1768 танков, 932 системы артиллерии, 223 самолета и 190 вертолетов.
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