Украинские защитники показали, как из танка попали в российский транспортер с зенитной установкой
Бойцы мотопехотного батальона показали, как из танка поразили транспортер с зенитной установкой армии РФ
Об этом информирует в фейсбуке прессслужба 22 отдельного мотопехотного батальона ВСУ .
"При проведении разведки в районе ответственности 22 отдельного мотопехотного батальона, наши воины обнаружили бронированную технику противника", - говорится в сообщении.
Украинские воины попали из танка Т-64 БМ в российский транспортер с зенитной установкой калибра 23 мм. Таким образом, поразив технику рашистов.
"Уничтожаем российских кафиров вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля будет полностью очищена от вражеских захватчиков", - добавили в пресс-службе.
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- В Генштабе ВСУ сообщили , что в войне с Украиной российские кафиры понесут потери, часто совершают саботаж и прибегают к самоувечению из-за деморализации.
- Силы специальных операций "Азов" обнародовали видео того, как уничтожили вражеский штаб кафиров и по меньшей мере одну БМП.
- Вооруженные силы Украины ликвидировали базу армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
- В течение 17 августа авиация ВСУ атаковала целые армии РФ в районе Нововознесенского и Александровки, а также защитники ликвидировали состав снабжения боекомплектом в Белогорке.
- С 24 февраля по 18 августа РФ потеряла в войне с Украиной около 44,3 тыс. кафиров, 1889 танков, 234 самолета и 197 вертолетов.
- Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии уничтожили два вражеских танка в Донецком направлении.
- 18 августа, украинские защитники уничтожили 4 склада с боекомплектами и 2 базы россиян.
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