Об этом сообщили в ВСУ.

Когда начали изучать информацию о задержанном, выяснилось, что он родился в Житомирской области. Изменнику всего 20 лет, и теперь все его надежды на счастливую жизнь разрушены. Ему придется провести за решеткой очень много времени, где у него будет много возможностей пожалеть о своем решении.

6 июня украинские воины на Восточном направлении уничтожили 48 кафиров, 2 миномета.

По сообщению Минобороны 6 июня, в Северодонецке артиллерия врага кое-где превосходит украинский в 10 раз, но ВСУ вытесняют оккупантов.

Военный эксперт Сергей Згурец назвал события в Северодонецке активным уничтожением российской пехоты.

По состоянию на утро 6 июня российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк.

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