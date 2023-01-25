Украинские защитники отступили из Соледара, - пресс-секретарь ВСУ

Об этом Сергей Череватый сообщил в комментарии для журналистов, передает BBC Украина.

"Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара совершили настоящий подвиг: несмотря на превосходство врага в 3-5 раз, мощно держали свои позиции. Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах", - отметил представитель восточной группировки ВСУ.

Напомним, за оборону Соледара шли месяцы ожесточенных боев, боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко отметил, что Соледар – это несколько квадратных километров выжженной земли и выжженного города. Враг там положил множество своих военных.

20 января ООН направила первую партию гуманитарной помощи для города, три грузовика доставили еду, воду, средства гигиены и медикаменты.

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