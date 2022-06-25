Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении враг обстреливал населенные пункты. Украинские защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага на направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.

После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.

Россияне обстреливали районы на Лисичанском и Бахмутском направлениях. Чтобы сковывать действия украинских войск, враг проводил демонстративные действия на направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

На Харьковском и Северском направлениях оккупанты также обстреливают населенные пункты и совершенствуют оборонные позиции. На Слобожанском направлении враг снабжает подразделения боеприпасами, восполняет потери.

На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают усилия, чтобы удержать занятые рубежи. В Черном и Азовском морях для ракетных ударов оккупанты держат два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

В Генштабе добавляют, что личный состав врага деморализован, а обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях под разными предлогами не производятся.

25 июня руководитель Северодонецкой городской военной администрации сообщил , что армия РФ полностью оккупировала город. Украинские воины отошли на подготовленные позиции.

С 24 февраля по 25 июня оккупанты потеряли около 34,7 тыс. военных, 1511 танков, 626 беспилотников, 217 самолетов и 184 вертолета.

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