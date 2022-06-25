Украинские защитники отразили наступление оккупантов на двух направлениях Донбасса, - Генштаб
Вооруженные силы Украины остановили попытку вражеского наступления в районе Богородичного и отразили штурм на направлении Нью-Йорка в Донецкой области
Об этом говорится в оперативной информации от Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли.
На Бахмутском направлении враг обстреливал населенные пункты. Украинские защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага на направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли.
После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское.
Россияне обстреливали районы на Лисичанском и Бахмутском направлениях. Чтобы сковывать действия украинских войск, враг проводил демонстративные действия на направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.
На Харьковском и Северском направлениях оккупанты также обстреливают населенные пункты и совершенствуют оборонные позиции. На Слобожанском направлении враг снабжает подразделения боеприпасами, восполняет потери.
На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают усилия, чтобы удержать занятые рубежи. В Черном и Азовском морях для ракетных ударов оккупанты держат два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".
В Генштабе добавляют, что личный состав врага деморализован, а обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях под разными предлогами не производятся.
- 25 июня руководитель Северодонецкой городской военной администрации сообщил , что армия РФ полностью оккупировала город. Украинские воины отошли на подготовленные позиции.
- С 24 февраля по 25 июня оккупанты потеряли около 34,7 тыс. военных, 1511 танков, 626 беспилотников, 217 самолетов и 184 вертолета.
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